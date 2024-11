Fiamme all’alba a Galatina, due auto distrutte dal fuoco

Alle prime luci dell’alba di oggi, un rogo di proporzioni significative ha interessato due autovetture parcheggiate in via Antonio Dolce a Galatina

Allertati da alcune chiamate di cittadini allarmati, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, coadiuvati dal distaccamento di Maglie, sono intervenuti tempestivamente sul luogo dell’incendio. Le fiamme, al loro arrivo, avevano già avvolto completamente una Mercedes modello A 180 e una Mini Cooper, riducendole in pochi minuti a cumuli di lamiera.

L’intensa attività di spegnimento, ha permesso di circoscrivere l’incendio e di evitare che si propagasse ad altri veicoli o edifici. Tuttavia, altre due autovetture parcheggiate nelle immediate vicinanze hanno riportato lievi danni a causa dell’irraggiamento del calore.

Le cause che hanno originato l’incendio sono ancora al vaglio degli inquirenti. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del commissariato di Polizia di Stato di Galatina per effettuare i rilievi del caso e avviare le indagini. Non si esclude alcuna ipotesi.