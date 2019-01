Fiamme nella notte ad Alezio, a fuoco un automezzo e il deposito di un’agenzia di pompe funebri

È stata una nottata all’insegna delle fiamme quella appena trascorsa ad Alezio.

Nella cittadina dell’hinterland gallipolino, infatti, si sono registrati due incendi, il primo ai danni di un automezzo e il secondo in un deposito.

A fuoco un furgone

Il primo caso si è verificato intorno alle 2.30, quando, un autocarro renault Trafic di proprietà di una donna, residente ad Alezio e titolare di un’agenzia di pompe funebri con sede legale a Racale, è andato a fuoco. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Gallipoli e i Vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Ad essere lambita dalle fiamme anche una Citroen C3, percheggiata nelle immediate vicinanze. I militari dell’Arma, non appena concluse le operazioni di spegnimento, si sono messi all’opera per stabilire con esattezza le cause del rogo.

E’ il secondo caso che la donna è protagonista suo malgrado di un simile episodio. Il primo poco più di un anno fa.

Rogo nel deposito dell’agenzia funebre

Il secondo incendio, invece, si è verificato un’ora e mezzo dopo, intorno alle 4.00, quando le fiamme sono divampate nel deposito di un’altra ditta di pompe funebri. Anche in questa occasione sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli uomini della “Benemerita”. L’ipotesi è che le fiamme siano di natura dolosa, visto che, nel corso degli accertamenti, sono state rinvenute tracce di liquido infiammabile.