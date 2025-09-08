Brucia nella notte una Honda a Taviano, indagano i Carabinieri

Fiamme nella notte a Taviano
Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 02:00, quando, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, Distaccamento di Gallipoli, è intervenuta nel comune di Taviano, in via Giacomo Puccini n. 1, per l’incendio di una moto Honda 1000 parcheggiata in strada.
All’arrivo sul posto, il personale dei Caschi Rossi ha provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dell’area circostante, evitando ulteriori conseguenze a persone e cose.
Sono intervenuti i Carabinieri di Casarano per gli accertamenti di competenza.
