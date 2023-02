Fiamme nella notte ad Alezio, Nissan Juke totalmente distrutta dal fuoco. Si indaga

Le cause sono ancora oggetto delle investigazioni degli inquirenti ma, a ogni modo, non accenna minimamente a placarsi il fenomeno degli incendi ad autovetture nel Salento.

Nella nottata appena trascorsa, poco dopo l’una, una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gallipoli, è stata chiamata a intervenire in Via Cairoli ad Alezio, in quanto le fiamme avevano interessato una Nissan Juke.

Una volta sul posto, i Caschi Rossi, hanno prontamente domato il rogo che, però, ha totalmente distrutto il mezzo.

A causa dell’irraggiamento termico dovuto all’alta temperatura, ha danneggiato una Peugeot e una Volkswagen Golf, parcheggiate nelle vicinanze. Per lo stesso motivo, un palo della Telecom è stato leso.

Al termine delle operazioni di spegnimento, che hanno impedito ulteriori danni, gli uomini del Distaccamento gallipolino, hanno messo in sicurezza le macchine e la zona.

Sono in corso, ripetiamo, le indagini per stabilire la natura del rogo.