Rogo all’alba a San Cesario, distrutta un’officina. Indagano i Carabinieri

Ancora non si sa se si sia trattato di un gesto doloso e un incidente e come sempre spetterà alle Forze dell’Ordine stabilirlo, fatto sta che un nuovo incendio ha colpito un’attività nel Salento.

A essere oggetto delle fiamme all’alba di oggi un’autofficina in Via Lagrima a San Cesario di Lecce andata a fuoco.

Non appena ci si è accorti di quanto stesse accadendo sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale del capoluogo che hanno lavorato non poco per domare il rogo, alimentato anche dalla presenza all’interno di numerosi materiali infiammabili.

Sul luogo dei fatti anche i Carabinieri che, insieme ai Caschi Rossi, al termine delle operazioni di spegnimento si sono messi all’opera per stabilire con esattezza le cause che hanno portato al divampare delle lingue di fuoco. Al momento non è esclusa alcuna pista.

Numerosi i danni. Il locale è andato completamente distrutto, con lui un’autovettura all’interno e tutte le attrezzature.

Utili alle investigazioni potranno essere le immagini di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona.