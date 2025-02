Fiamme nella notte ad Aradeo, incendio distrugge una Opel. Danni anche alla facciata di un condominio

Non accenna a fermarsi il fenomeno degli incendi ad autovetture nel Salento, l’ultimo in ordine di tempo nella nottata appena trascorsa.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 02:30, quando, una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce – distaccamento di Gallipoli – è intervenuta nel comune di Aradeo, in via Giacomo Matteotti, per il rogo che ha interessato una Opel Insignia, parcheggiata in strada.

All’arrivo, l’incendio è risultato generalizzato all’intero veicolo. A causa della vicinanza del mezzo al portone d’ingresso di un condominio di tre piani, il fuoco ha provocato danni all’accesso dell’edificio e annerito la facciata.

L’intervento di spegnimento a opera dei Caschi Rossi, ha evitato ulteriori danni e la propagazione delle fiamme, garantendo la sicurezza di persone e cose.

Le cause del rogo sono in corso di accertamento. Sul posto i militari dell’Arma dei Carabinieri della Stazione locale per gli adempimenti del caso