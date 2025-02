Incendio distrugge un furgone Opel Vivaro, si indaga sulle cause

Ancora un mezzo di trasporto in fiamme nel Salento.

Nella nottata appena trascorsa, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le ore 01:27 , una squadra del Comado provinciale dei Vigili del Fuoco – Distaccamento di Gallipoli – è intervenuta in via Brindisi, all’angolo con via Giacomo Leopardi, nella “Città Bella”, per l’incendio che ha colpito di un autofurgone Opel Vivaro a 9 posti.

All’arrivo sul posto, il mezzo è risultato completamente avvolto dalle fiamme e, a causa dell’irraggiamento termico, altre due autovetture parcheggiate nelle vicinanze hanno riportato danni parziali, nello specifico una Opel e una Hyundai Getz.

L’intervento dei Caschi Rossi è valso a domare l’incendio, evitando ulteriori rischi per persone o cose e a mettere in sicurezza l’area interessata.

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.