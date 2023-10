Ancora auto in fiamme nel Salento, brucia a Novoli una Opel Zafira

Come sempre saranno gli inquirenti a fare luce sulle cause, ma nella nottata appena trascorsa, un nuovo incendio ha distrutto un’autovettura.

Intorno all’una, infatti, in Via San Giovanni a Novoli, è andata in fiamme l’autovettura, una Opel Zafira, di prorpietà un pescivendolo del posto.

Sul luogo sono prontamente giunti i Vigli del Fuoco del Comando provinciale di Lecce, che hanno domato il rogo e una volta terminate le operazioni di spegnimento, messo in sicurezza il mezzo e la zona.

Subito dopo, insieme ai militari dell’Arma dei Carabinieri, hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza la natura dell’incendio. Utili alle investigazioni, potrà essere la visione delle immagini di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

L’autovettura è andata totalmente distrutta.