Paura all’alba all’ospedale di Galatina, paziente appicca il fuoco nel Reparto di Medicina. Incendio domato dai Vigili del Fuoco

Tempi duri per le strutture sanitarie italiane e pugliesi, alle prese con l’emergenza coronavirus e con, in alcuni casi, la penuria di mezzi e personale per fronteggiarla.

Come se non bastasse a tutto ciò si aggiungono gli imprevisti, come quello accaduto alle prime luci dell’alba presso l’ospedale “Santa Caterina Novella” di Galatina.

Nella mattinata di oggi, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 4.30, un paziente psichiatrico, già in cura presso la Casa di cura “Villa Miri” di Cutrofiano e ricoverato nel nosocomio salentino, all’interno Reparto di medicina, ha appiccato il fuoco alle coperte del letto.

Non appena lanciato l’allarme sul posto sono prontamente giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Maglie, coadiuvati dai colleghi del Comando provinciale di Lecce. Insieme a loro due squadre con autobotte e autoscala.

Le fiamme, divampate all’interno di una stanza, sono state prontamente domate dai Caschi Rossi e i fumi generati dalla combustione evacuati con i motoventilatori.

All’interno della camera erano presenti quattro pazienti che sono stati allontanati dal personale sanitario.

Insieme ai Vigili del Fuoco sono giunti anche gli agenti del Commissariato locale. Fortunatamente non si registrano feriti o danni ad altre stanze del reaparto.