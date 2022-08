Incendio a Otranto nella zona del Canale dell’Idro, in fiamme macchia mediterranea e una pineta

Sono durate oltre quattro ore le operazioni di spegnimento dell’incendio divampato nel pomeriggio di oggi a Otranto nella zona del Canale dell’Idro. Dalle 13.00 squadre dei Vigili del Fuoco, unitamente a personale Arif e agli uomini della Protezione Civile sono stati impegnati per sedare le fiamme che stavano coinvolgendo una vasta area di macchia mediterranea e una pineta.

Tutte le forze in campo sono state coordinate da un DOS dei Vigili del Fuoco (Direttore Operazioni di Spegnimento) che è stato sempre in contatto diretto con un aereo Fire Boss per lo spegnimento dall’alto. L’intervento è stato reso difficoltoso dal forte vento di tramontana che sta interessando in Salento.