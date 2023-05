Ancora un’auto in fiamme a Galatina, brucia nella notte una Fiat Panda

Dopo quello che nella notte tra il 7 e l’8 maggio scorsi ha distrutto una Seat Leon in Via Crispi, un nuovo incendio a un’autovettura si è registrato a Galatina.

Intorno all’una, infatti, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Maglie, sono stati chiamati a intervenire in Via Lillo, in quanto, una Fiat Panda di proprietà di una donna del posto, stava bruciando.

Giunti sul posto i Caschi Rossi hanno domato le fiamme e, una volta terminate le operazioni di spegnimento, che hanno impedito che venissero a crearsi ulteriori danni a cose o persone, gli uomini del distaccamento magliese, insieme agli agenti di Polizia del Commissariato locale, hanno compiuto tutti i rilievi del caso, per stabilire cosa abbia causato il rogo.

Utili alle investigazioni potrà essere la visione di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona.