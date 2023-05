Notte di fuoco nel Salento, fiamme in un’azienda agricola e a Galatina brucia un’auto

Quella appena trascorsa è stata una nottata veramente impegnativa per i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 2.00, quando, una squadra del distaccamento di Veglie, è stata chiamata a intervenire sulla Strada Provinciale 121, la Villa Convento-Carmiano. Qui, all’interno del cortile di un’azienda agricola, si era sviluppato un incendio che ha interessato un camion, un semirimorchio e un rimorchio.

L’irraggiamento termico, inoltre, ha coinvolto diverse pedane in plastica, utilizzate per il trasporto della frutta.

Giunti sul posto i Caschi Rossi hanno prontamente domato il rogo e messo in sicurezza la zona e i mezzi, impedendo ulteriori danni a cose o persone. Terminate le operazioni di spegnimento, hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza la natura delle fiamme.

Un’auto distrutta a Galatina

Poco meno di un’ura prima, però, i Vigili del Fuoco, si erano recati a Galatina.

In Via Crispi, infatti oggetto delle fiamme, è stata un’autovettura, una Seat Leon.

Sempre a causa dell’irraggiamento termico, sono stati danneggianti il prospetto di un’abitazione e alcuni infissi.

Anche in questo caso l’incendio è stato spento e sono in corso le investigazioni per stabilire cosa abbia potuto portare all’accadimento. A causa delle fiamme l’auto è andata totalmente distrutta