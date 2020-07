Patù, incendio nel Parco Naturale di Vereto. Le fiamme non distanti dal camminamento messapico

Hanno immediatamente allertato i Vigili del Fuoco i cittadini che nel pomeriggio di oggi hanno assistito alla furia devastatrice del fuoco all’interno del Parco Naturale di Vereto a Patù, nel Capo di Leuca salentino.

La segnalazione giunta in tempo reale alla redazione di leccenews24.it parla di probabile autocombustione dovuta alle alte temperature che si sono registrate in giornata. Le fiamme poi sono state favorite dal forte vento che le ha fatte pericolosamente giungere nei pressi del camminamento messapico.

Insieme alle fiamme è stata segnalata la presenza di cumuli di eternit sul ciglio della strada, materiale notoriamente cancerogeno che si dovrebbe smaltire in maniera responsabile e che è immediatamente emerso alla vista non appena il fuoco ha bruciato l’erba presente.

Patù e le meravigliose bellezze di Vereto

Ricordiamo che Vereto fu il primo centro fondato dai Messapi e divenne con il tempo una città importante per il commercio e conosciuta in tutto il Mediterraneo. La posizione strategica permetteva ai suoi antichi abitanti di controllare il territorio, da Torre Vado sino a Santa Maria di Leuca. Nel periodo di massimo splendore, come hanno ‘scoperto’ alcuni studi archeologici, il comprensorio era protetto da una cinta muraria, lunga più di quattro chilometri.