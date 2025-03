Brucia il canneto nel Parco di Rauccio, incendio domato dai Vigili del Fuoco

Nel primo pomeriggio di ieri, alle ore 12:30 circa, un vasto incendio di vegetazione, principalmente canneto, ha interessato un’area di circa 80 ettari nel territorio delle Paludi di Rauccio, in prossimità della zona boscata.

Le operazioni di spegnimento e bonifica, concluse intorno alle ore 17:15, hanno coinvolto cinque squadre dei Vigili del Fuoco, supportate da squadre della Protezione Civile. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri Forestali di Lecce per i rilievi del caso.

L’intervento dei Caschi Rossi è valso alla protezione delle abitazioni limitrofe, alla completa estinzione del rogo e alla messa in sicurezza dell’area, prevenendo il coinvolgimento della zona boscata limitrofa. Le cause dell’evento sono in fase di accertamento.

Inoltre, dalle 08:00 della mattinata di ieri fino alle 19:00 , principalmente a causa del forte vento, sono stati svolti altri 17 interventi, rendendo la giornata particolarmente impegnativa per il personale di “Viale Grassi”.

(Immagine di repertorio)