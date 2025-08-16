Due auto in fiamme a Racale, Porsche e Hyundai distrutte all’alba

Ancora un episodio preoccupante nel Salento, dove all’alba di oggi un incendio ha completamente distrutto due automobili a Racale. L’evento, avvenuto all’alba in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, ha coinvolto una Porsche e una Hyundai, scatenando l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine.

Le fiamme hanno avuto origine dalla Porsche di proprietà di una donna di 49 anni residente nel comune del Sud Salento. L’incendio, sviluppatosi rapidamente, ha poi colpito una seconda vettura parcheggiata nelle vicinanze, una Hyundai di un uomo di 52 anni, anch’egli del posto.

I Caschi Rossi del distaccamento di Gallipoli sono arrivati sul posto per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area, ma l’intensità delle lingue di fuoco ha reso impossibile salvare i veicoli, che sono andati quasi completamente distrutti.

Mentre i vigili del fuoco lavoravano per spegnere l’incendio, i Carabinieri della Compagnia di Casarano e i colleghi della stazione locale hanno avviato le indagini per determinare le cause.

Al momento non si esclude alcuna pista, compresa quella dolosa.