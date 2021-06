Incendiano la porta laterale della Chiesa Madre, fiamme domate con mezzi di fortuna

Restano inspiegabili i motivi che hanno spinto lo sconosciuto, senza volto e senza nome, ad appiccare l’incendio che ha danneggiato la porta di ingresso laterale della Chiesa madre “San Lorenzo Martire” di Sogliano Cavour. Sempre che ad agire alle prime luci dell’alba sia stata una sola persona. Potrebbe essere stata anche una “bravata” di gruppo, saranno le indagini a stabilirlo. Fatto è che il danno c’è, anche se è in corso di quantificazione e coperto da assicurazione.

Questi i fatti. L’orologio aveva da poco segnato le 5.40, quando un privato cittadino si era accorto del rogo alla porta di ingresso laterale della Chiesa che si affaccia su piazza della Repubblica. E senza perdere tempo, ha domato le fiamme con mezzi di fortuna in attesa dell’arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco. Nonostante il tempismo, le lingue di fuoco hanno provocato qualche danno, come dettto, coperto da assicurazione.

Il parroco si riserva ora di sporgere denuncia. I Caschi Rossi del distaccamento di Maglie, intervenuti sul posto, hanno messo in sicurezza la struttura mentre i Carabinieri della stazione di Cutrofiano hanno dato il via alle indagini per cercare di individuare il responsabile o i responsabili del gesto.