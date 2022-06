Stessa via, stesso edificio. A distanza di tre giorni tornano ad appiccare un incendio a Presicce – Acquarica

Tornano i ladri nella stessa abitazione in cui si erano intrufolati la scorsa domenica causando un principio di incendio e appiccano nuovamente il fuoco. E’ successo a Presicce – Acquarica, in Via Cesare Battisti. Non più tradi di tre giorni fa avevamo raccontato l’intervento dei Caschi Rossi chiamati a sedare un principio di incendio avvenuto a seguito di un furto in un’abitazione della città del Capo di Leuca. Bene, proprio questa notte, alle ore 1.35 circa, sempre per un principio di incendio nella stessa abitazione di via Battisti, si sono dovute recare le squadre di Tricase, Gallipoli, oltre ad un supporto con autobotte e un mezzo provvisto di autorespiratori di riserva per gli operatori.

I Vigili del Fuoco, giunti sul posto, hanno preso atto che c’era un incendio generalizzato al primo piano dell’edificio. L’intero piano era stato interessato dalle fiamme. I Caschi Rossi sono dovuti entrare, quindi, all’interno dell’abitazione,intercettare le fiamme e provvedere all’estinzione.

Al momento sono in corso gli accertamenti per stabilire la natura dell’incendio, il secondo in pochi giorni nello stesso edificio.