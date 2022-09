Fiamme nella notte a Nardò, a fuoco due pulmini elettrici di proprietà del Comune. Indagini in corso

Ancora non sono chiare le cause che hanno causate i fatti e come sempre spetterà agli inquirenti stabilirle e al momento sono ancora in corso le investigazioni. Nella nottata appena trascorsa, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 24.00, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gallipoli, sono stati chiamati a intervenire a Nardò, dove, in Contrada Masseria Torre Nuova, hanno preso fuoco due pulmini elettrici, di proprietà del Comune, utilizzati per il trasporto dei turisti, all’interno del parco di Porto Selvaggio.

Una volta sul posto, i Caschi Rossi, hanno prontamente domato il rogo e terminate le operazioni di spegnimento hanno messo in sicurezza la zona.

Al fine, poi, insieme agli uomini delle Forze dell’Ordine, hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause. Al momento, ripetiamo, sono in corso le investigazioni.

A causa dell’avvenimento i due mezzi sono andati completamente distrutti.