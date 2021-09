Paura sulla circonvallazione di Lecce, va a fuoco il pulmino di un’agenzia di viaggi

Sono stati momenti di vera e propria paura quelli vissuti questa mattina sulla Circonvallazione di Lecce, in viale Japigia per la precisione, dove un pullman-navetta ha preso fuoco a pochi passi dal Comando della Polizia Municipale e da un distributore di carburanti. Nessuno è rimasto ferito. Il conducente ha notato il fumo e, intuendo che qualcosa non andava, ha fermato il pulmino di una società di trasporti privata ed è sceso. Era da solo, non aveva passeggeri a bordo. Nel giro di pochi minuti, è scoppiato l’incendio, forse partito da un cortocircuito.

Sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno notato la scena a chiedere aiuto. Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco che, con due squadre, hanno domato le fiamme prima che si propagassero ai mezzi vicini. Con loro, anche gli agenti della Polizia Municipale che hanno regolato il traffico, rimasto congestionato a causa del rogo e tranquillizzato alcuni passanti allarmati dal fuoco e dalla densa nube di fumo.

Ancora non si conoscono le cause che hanno scatenato il rogo, qualcosa di più si potrà sapere al termine degli accertamenti. Il mezzo ha subito danni notevoli, la parte anteriore, infatti, è andata totalmente distrutta.