In fiamme a una Range Rover e una Lancia Y a Tuglie, indagano i Carabinieri

Non solo incendi boschivi, che stanno devastando il territorio, ma anche roghi ad autovetture, fenomeno che nel Salento non accenna minimamente a fermarsi.

Nella nottata appena trascorsa, alle ore 02:00 circa, una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco – sede distaccata di Gallipoli – è intervenuta nel Comune di Tuglie, in via Cristoforo Colombo per l’incendio di una Range Rover e, successivamente, in via Nazario Sauro per l’incendio di un’autovettura Lancia Y.

L’intervento dei Caschi Rossi, ha fatto sì che le fiamme venissero domate e che la zona fosse messa in sicurezza.

Sul posto il personale dell’Arma dei Carabinieri di Gallipoli (LE) per gli accertamenti sulle cause dell’evento.