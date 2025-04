Ennesimo incendio ad autovetture nel Salento, a fuoco una Clio a Castromediano

Prosegue e non accenna ad avere fine il fenomeno delle autovettura incendiate nel Salento.

Ultimo in ordine di tempo quello avvenuto nella nottata appena trascorsa, quando, intorno alle 02.34 circa, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce è intervenuta nel Comune di Cavallino, in località Castromediano, in via Alberto Bertoli, per l’incendio che ha colpito una Renault Clio.

L’intervento ha interessato il veicolo che si trovava parcheggiato in strada. Le fiamme hanno coinvolto il mezzo, mentre l’opera tempestiva di spegnimento dei Caschi Rossi ha impedito il propagarsi dell’incendio e ulteriori danni a persone, cose o pericoli per la pubblica e privata incolumità.

Sul posto erano presenti i Carabinieri della Stazione di Cavallino.

Le cause dell’evento sono in fase di accertamento.