Ennesimo incendio a un’auto nel Salento, in fiamme a Casarano Renault Kalos

Ancora un incendio ad autovetture nel Salento, questa volta è accaduto a Casarano.

Le lancette dell’orologio avevano superato da circa 45 minuti la mezzanotte, quando, gli uomini del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce – Distaccamento di Gallipoli – sono intervenuti nel Comune di Casarano, in via Carlo Poerio Alberto, per un incendio che ha coinvolto un’autovettura Renault Kalos.

Giunti sul posto, i Caschi Rossi hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme, evitando che l’incendio si propagasse e arrecasse ulteriori danni a persone, cose o rappresentasse un pericolo per l’incolumità pubblica e privata.

A causa dell’irraggiamento termico, l’incendio ha causato danni anche a una Lancia Y, parcheggiata nelle immediate vicinanze.

Sono attualmente in corso le indagini per accertare le cause che hanno originato l’incendio.