Incendio devasta ristorante a Torre Rinalda, le fiamme distruggono tutto

Nella nottata appena trascorsa, un grave incendio ha sconvolto la marina di Torre Rinalda. Intorno alle ore 04:40, una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta a seguito di una segnalazione circa un rogo in un’attività di ristorazione situata in via Roma.

Le fiamme, di violenta intensità, hanno rapidamente avvolto l’intera struttura, di circa 110 metri quadrati, costruita in legno e rivestita in pannellatura coibentata. La cucina, il bar e la pescheria annessi al ristorante sono stati completamente distrutti dall’incendio.

Grazie al tempestivo intervento dei Caschi Rossi, è stato possibile circoscrivere l’incendio e impedire che le fiamme si propagassero ulteriormente, evitando così danni ancora maggiori. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per diverse ore, fino a quando il rogo è stato completamente domato.

Al momento, le cause che hanno originato l’incendio sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. I Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine, stanno effettuando gli accertamenti del caso per determinare con precisione la natura dei fatti

A fuoco un’abitazione a Porto Cesareo

Poco dopo, intorno alle 5.30 i Vigili del Fuoco, sono intervenuti a Porto Cesareo, in Via Gran Sasso in seguito a un incendio divampato all’interno di un locale cucina di un’abitazione.

I Caschi Rossi, giunti sul posto, hanno prontamente domato il fuoco, impedendo che si propagasse nel resto della casa.

Cause ancora in corso di accertamento.