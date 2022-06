Incendio nella notte in un noto ristorante di Felline. Avviate le indagini per stabilire la causa

La telefonata è giunta alla centrale del Comando dei Vigili del Fuoco nel cuore della notte per segnalare l’incendio che stava avvolgendo un noto ristorante di Felline. Così alle 03.30 i Caschi Rossi sono dovuti immediatamente intervenire nella frazione di Alliste, nota oltre che per le sue bellezze storico artistiche anche per la presenza di attività ristorative di successo, per spegnere le fiamme che stavano interessando il ristorante che si affaccia nella piazza del borgo. Una volta spento l’incendio, i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza la zona e hanno avviato le prime indagini per stabilire le cause che hanno generato le fiamme.