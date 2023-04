Fiamme nella notte a Gallipoli, incendio danneggia un ristorante

Quali siano le cause che hanno provocato l’incendio, ancora non si conoscono e spetterà come sempre agli inquirenti stabilirle.

Fiamme nella notte a Gallipoli, dove un rogo ha interessato il ristorante “Lo Scoglio delle Sirene”, sito in Riviera Nazario Sauro.

Non appena lanciato l’allarme, sul posto sono prontamente giunti i Vigili del Fuoco del Distaccamento della “Città Bella”, che hanno domato l’incendio e, una volta terminate le operazioni di spegnimento, hanno messo in sicurezza il locale e la zona.

L’esercizio di ristorazione ha subito danni all’ingresso, mobili e suppellettili e al gazebo posizionato all’esterno.

Sul posto anche gli agenti di Polizia del Commissariato gallipolino, che insieme ai Caschi Rossi hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire la natura delle fiamme.