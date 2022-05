Cortocircuito in laboratorio, va a fuoco la ‘mitica’ rosticceria Pico Pasi

A causa di un cortocircuito nel laboratorio di Via Roma, a Galatina va a fuoco la storica rosticceria ‘Moscara’, da tutti conusciuta come ‘Pico Pasi‘, un punto di eccellenza dell’enogastronomia salentina. La colonna di fumo che si è generata a causa di un guasto in una delle friggitrici era visibile perfino a qualche chilometro di distanza da una delle principali arterie cittadine. Fortunatamente non si è registrato alcun ferito e tutti i dipendenti della nota attività commerciale non hanno avuto bisogno del soccorso medico grazie anche al pronto e immediato intervento di una squadra di Vigili del Fuoco giunta sul posto. Da buon ‘capitano d’impresa’, l’ultimo a lasciare il negozio è stato proprio il titolare Luigi Moscara che ha provato in tutti i modi a ridurre il danno che le fiamme stavano creando. Se il laboratorio è andato completamente distrutto, recuperabile sembra invece essere lo spazio adibito alla vendita, anche se le tracce di annerimento da fumo sono molto visibili.

La notizia del grave episodio si è diffusa immediatamente in rete e anche i salentini che vivono al nord, e che d’estate o durante le festività trascorse in Salento non perdono occasione di passare da Pico Pasi per assaggaiare il suo rustico e le sue prelibatezze, hanno subito espresso tutta la loro preoccupazione nella certezza che Luigi Moscara tornerà subito al lavoro e recupererà la sua rinomata attività imprenditoriale.

C’è addirittura chi come Emanuela Rizzo, poetessa salentina, gli ha voluto dedicare tramite Leccenews24.it alcuni versi:

A Pico Pasi

Del rustico sei il re,

sin da bambini

si passava da te.

Ricordo il profumo,

il genuino sapore,

la calda fragranza,

il rinnovato stupore.

Galatina,

terra di superba bellezza

ed eccellenti sapori,

si stringe e difende

da sempre

i suoi migliori ambasciatori.

Attendiamo con ansia

che questa nuvola

sgomberi il tuo cielo

e sai perché?

Perché il trono

del rustico

rivendica il suo re.

“Che ci si trovi al Sud o al Nord Pico, Pasi non si dimentica”

(Emanuela Rizzo)