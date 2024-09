Incendio all’alba a Gallipoli, due roulotte e un container in fiamme. Indagini in corso

Nella mattinata di oggi, intorno alle 06:40, una squadra dei Vigili del Fuoco di Lecce, distaccamento di Gallipoli, è intervenuta in via F. Fellini nella “Città Bella”, per domare un rogo che ha coinvolto due roulotte e un container.

Le fiamme si sono sviluppate in un’area di circa 2000 mq, di proprietà di un 57enne anni residente ad Alezio, adibita a sosta di giostrai. Una delle roulotte interessate era occupata un 40enne gallipolino.

I Caschi Rossi, giunti sul posto con diverse squadre, hanno lavorato incessantemente per circoscrivere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nonostante la presenza di sei bombole di Gpl, che avrebbero potuto aggravare la situazione.

Le cause che hanno originato il rogo sono ancora al vaglio degli inquirenti. Sono in corso accertamenti per stabilire se si sia trattato di un incidente o di un atto doloso.