A fuoco uno scooter a Gallipoli, coinvolta anche un’autovettura

Ancora fiamme nei comuni del Salento.

Nella nottata appena trascorsa, alle ore 01:49 circa, una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Gallipoli, è intervenuto nella “Città Bella”, in via Milano, per l’incendio di uno scooter 125 in via Cavalieri di Lodi al numero22.

Le lingue di fuoco hanno coinvolto interamente lo scooter e danneggiato un’autovettura parcheggiata nelle vicinanze.

L’operazione di spegnimento da parte dei Caschi Rossi, ha impedito ulteriori danni a persone e cose, evitando pericoli per la pubblica e privata incolumità.

Le cause dell’incendio sono attualmente in corso di accertamento.