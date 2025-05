Notte di fuoco nel Salento, bruciano sei autovetture. Indagano i Carabinieri

Un’autentica notte di fuoco quella appena trascorsa nel Salento, nella quale i Caschi Rossi sono stati costretti a intervenire tre volte, in tre distinti comuni della provincia per domare incendi che hanno colpito alcune autovetture.

Il primo intorno alle ore 00:32 circa, a Surano, sulla Strada Statale 275 al Km 14, presso un autosalone. L’incendio ha interessato una Renault Clio, un Ford Transit e una Volkswagen Caddy. Sul posto anche i Carabinieri di Maglie.

Successivamente, gli uomini del Distaccamento di Tricase sono intervenuti a Miggiano, in via G. Di Vittorio n. 15, dove le fiamme avevano colpito una Citroen DS e una seconda autovettura di modello ancora non conosciuto. L’incendio ha provocato danni anche alla facciata dell’abitazione, al contatore del gas metano e alla linea elettrica Enel. Sul luogo i Carabinieri di Tricase.

Infine, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gallipoli alle ore 02:18 circa, si sono recati nel Comune di Sannicola, in aperta campagna. L’autovettura coinvolta era una Fiat Punto risultata rubata . Sul posto militari dell’Arma della “Città Bella”