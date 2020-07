Fiamme all’alba nella Zona Industriale, a fuoco impresa di pannelli fotovoltaici

Ancora non si conoscono le cause che hanno portato ai fatti e a stabilirlo, come sempre, dovranno essere le investigazioni a opera delle autorità inquirenti.

Alle prime luci dell’alba di oggi, in Viale Gran Bretagna, nella Zona Industriale di Lecce, è divampato un incendio nella fabbrica Sic Divisione Elettronica Srl che si occupa della realizzazione pannelli fotovoltaici.

Non appena è stato dato l’allarme sul luogo dell’accadimento sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale del capoluogo che si sono messi all’opera per domare le fiamme.

Sul posto anche gli uomini delle Forze dell’Ordine che, una volta concluse le operazioni di spegnimento, insieme ai Caschi Rossi, hanno dato il via all’attività di rilevazione del caso per stabilire con esattezza le cause che hanno provocato l’incendio. Le verifiche sono ancora in corso.

Al momento non si esclude alcuna ipotesi.