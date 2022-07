Incendio nella notte a Surbo, le fiamme distruggono una Smart in Via Grassi. Indagini in corso

Un’estate senza un attimo di tregua quella Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce, impegnati non solo a domare gli incendi che colpiscono i boschi del territorio salentino, ma anche quelli che riguardano le autovetture. Ultimo in ordine di tempo quello sviluppatosi nella nottata appena trascorsa.

Le lancette dell’orologio avevano superato l’una, quando, il personale del Distaccamento di Veglie, è stato chiamato a intervenire in Via Grassi a Surbo, dove una macchina, una Smart, di proprietà di una persona del posto, ha preso fuoco.

Giunti sul luogo i Caschi Rossi hanno prontamente domato il rogo, impedendo che si propagasse ad auto e abitazioni limitrofe e, una volta terminate le operazioni di spegnimento, hanno messo in sicurezza la zona.

In Via Grassi, poi, sono giunti i militari dell’Arma dei Carabinieri che insieme ai Vigili del Fuoco hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause che hanno portato ai fatti. Al momento non si esclude alcuna pista. Utili alle investigazioni potrà essere la visione dei filmati di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti nelle vicinanze.

A causa dell’incendio, l’auto è andata totalmente distrutta.