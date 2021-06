Incendio alla periferia di Sternatia, i Vigili del Fuoco scoprono un piromane. Aveva in mano un bruciatore

Quello degli incendi è un “problema” che si ripresenta ogni estate, quando una volta domate le fiamme si tirano le somme dei danni causati dal fuoco. È così anche quest’anno, come dimostrano gli interventi dei Vigili del Fuoco che corrono qua e la per il Salento per domare i roghi che stanno minacciando il territorio. E il caldo di questi giorni non aiuta. Spesso non è facile risalire alle cause che hanno scatenato l’inferno, a volte è “colpa” della distrazione come quando si gettano mozziconi di sigarette accesi dal finestrino. Altre sembra esserci la mano dell’uomo. Come accaduto nelle scorse ore.

Una squadra di caschi gialli era impegnata a spegnere un vastissimo incendio divampato alla periferia di Sternatia, quando durante un giro di perlustrazione della zona hanno sorpreso un uomo intento ad appiccare il fuoco. Nel momento in cui lo hanno “beccato”aveva ancora in mano un bruciatore a gas.

A quel punto i vigili del fuoco hanno richiesto l’intervento dei Carabinieri della stazione di Soleto. Una volta giunti sul posto, gli uomini in divisa hanno sequestrato il bruciatore. E denunciato in stato di libertà il presunto piromane – un 73enne di Sternatia – per incendio (art.423 cp)