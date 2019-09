Incendio sulla Lecce-Brindisi, paura per le auto di passaggio

Che cosa abbia provocato l’incendio che sta causando non pochi disagi sulla superstrada Lecce-Brindisi lo stabiliranno i “caschi rossi” del comando provinciale, quando riusciranno a domare le fiamme e potranno svolgere un sopralluogo.

Per ora, le lingue di fuoco, alimentante anche dal forte vento, stanno prendendo piede diventando un vero e proprio pericolo non solo per gli automobilisti di passaggio. A pochi passi dall’origine del rogo, infatti, sorge un noto vivaio e si teme che le fiamme possano estendersi fino a lì.

Una volta lanciato l’allarme, sul posto (all’altezza dello svincolo per Torchiarolo e San Pietro in Lama) si sono precipitati i Vigili del Fuoco che stanno cercando di contenere l’incendio e mettere in sicurezza l’arteria, sempre trafficata ad ogni ora del giorno e della notte.

Non pochi i disagi dovuti al fumo che ha invaso le corsie, ma come detto, il pericolo da scongiurare sono i rami degli alberi bruciati che potrebbero cadere sulla carreggiata.