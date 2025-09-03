Fiamme in un terreno agricolo di Specchia, denunciata una persona

Una densa colonna di fumo ha generato momenti di forte apprensione a Specchia, nel Salento, a causa di un incendio divampato in un terreno agricolo. Le fiamme, alimentate dalla vegetazione secca, si sono propagate rapidamente, arrivando a minacciare le abitazioni e le aree boschive circostanti e rendendo necessario il pronto intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi.

L’allarme è stato lanciato da un cittadino che, notando il fumo, ha immediatamente avvisato le autorità. Sul posto sono giunti in poco tempo gli agenti della Polizia Locale, già impegnati in controlli del territorio per la prevenzione dei roghi estivi. La loro collaborazione con i vigili del fuoco e gli altri soccorritori è stata fondamentale per mettere in sicurezza la zona e circoscrivere le fiamme, scongiurando danni ben più gravi.

Al termine delle operazioni di spegnimento, è stata avviata un’indagine per chiarire le cause del rogo. Gli accertamenti hanno portato all’identificazione di un presunto responsabile: si tratta di un uomo non residente a Specchia, che è stato denunciato per incendio colposo. Questo episodio rientra nel quadro delle attività di controllo e prevenzione che la Polizia Locale e le altre istituzioni hanno intensificato sul territorio, proprio in un periodo dell’anno ad alto rischio. L’attenzione si concentra in particolare sulla corretta gestione dei terreni agricoli, spesso focolai di innesco a causa di incuria e negligenza.

L’episodio sottolinea ancora una volta l’importanza di una risposta tempestiva e coordinata in situazioni di emergenza come queste.