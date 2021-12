Ancora fiamme nel Salento, nella notte a fuoco una Toyota Yaris a Gallipoli

Ancora non si conoscono le cause che hanno portato ai fatti e come sempre spetterà agli inquirenti stabilirle, fatto sta, che per la terza notte di seguito, nel Salento è scoppiato un incendio.

le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 24.00, quando, ripetiamo, per cause ancora da chiarire, a Gallipoli, in Via Madonna del Carmine, le fiamme hanno colpito un’autovettura, una Toyota Yaris, di proprietà di una donna del posto.

L’incendio è stato prontamente domato dai Vigili del Fuoco del Distaccamento della “Città Bella” e ha colpito anche un altro mezzo parcheggiato a pochi metri di distanza.

Non appena ultimate le operazioni di spegnimento, i Caschi Rossi, insieme agli agenti del Commissariato locale, diretto dal Vicequestore Monica Sammati, hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause che hanno portato all’accadimento.