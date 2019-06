Fiamme nella notte in Via Bagnara Casale a Lecce, Smart completamente distrutta. Si indaga

Sono trascorsi circa una decina di giorni dall’ultimo episodio avvenuto lo scorso 23 maggio a Novoli che in Salento si è costretti a fare nuovamente i conti con un incendio, nel capoluogo questa volta.

Nella nottata appena trascorsa a Lecce, in Bagnara Casale, una traversa di Via Taranto, per cause ancora da chiarire un’autovettura, una Smart, ha preso fuoco.

Non appena ci si è resi conto di quanto stesse accadendo, immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto sono giunti prontamente i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme. Purtroppo, però, per il mezzo non c’è stato nulla da fare in quanto le lingue di fuoco lo hanno totalmente distrutto.

Insieme agli uomini di “Viale Marche”, sono arrivati anche gli agenti di Polizia della Questura di Lecce che con l’ausilio dei Vigili del Fuoco hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza i motivi che hanno portato al divampare delle fiamme.