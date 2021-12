Castromediano, scoppia l’incendio in casa. In tre si salvano scappando sul terrazzo

Quando è giunta la squadra dei Vigili del Fuoco proveniente dal Comando provinciale li ha trovati sul terrazzo mentre cercavano riparo dalle fiamme dell’incendio che si stavano sprigianando nell’appartamento. E’ questo ciò che è accaduto ieri sera, intorno alle 22.50, in Viale della Repubblica nel rione di Castromediano che fa da ‘cerniera’ tra i comuni di Lecce e Cavallino.

I Caschi Rossi sono stati chiamati per un incendio che stava interessando il secondo piano di un’abitazione. La coltre di fumo che fuoriusciva della finestre si notava in lontananza. Come detto tre persone avevano trovato riparo sul tetto; tra queste anche la proprietaria dell’appartamento coinvolto dll’incendio.

I vigili del fuoco hanno, così, tratto in salvo le tre persone con l’autoscala e successivamente hanno spento l’incendio dall’interno dell’abitazione. Al momento, in attesa di ulteriori verifiche statiche i Vigili del Fuoco hanno reso inagibile l’abitazione