Incendio alla periferia di lecce, in fiamme un terreno in Via Rapolla

Ancora sono in fase di accertamento le cause che hanno portato ai fatti, ma nella mattinata di oggi, un nuovo incendio si è verificato a Lecce.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 6.30, quando, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale del capoluogo, è stata chiamata a recarsi in Via Rapolla, dove, all’interno di un’area nella quale erano stati ammassati scarti di natura vegetale, si erano sviluppate le fiamme.

I residenti, allertati dalla coltre di fumo, hanno allertato gli uomini di “Viale Grassi” che, giunti sul posto, hanno prontamente domato il rogo, impedendo che sia le fiamme che e i fumi si propagassero.

Al termine delle operazioni di spegnimento, i Caschi Rossi si sono messi all’opera per compiere tutti i rilievi del caso.

Al momento le cause dell’accadimento, ripetiamo, non sono chiare e sono in corso le indagini per capire chi sia il proprietario del terreno che i motivi che hanno portato allo svilupparsi dell’incendio.