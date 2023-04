Fiamme nella notte a San Donato, incendio distrugge totalmente una villetta

Fortunatamente in quel momento i proprietari di casa non si trovavano all’interno, altrimenti forse adesso staremmo a parlare di una vera e propria tragedia.

Fiamme nella notte alla periferia di San Donato, dove, dopo la mezzanotte, per cause in corso di accertamento, si è sviluppato un incendio all’interno una villetta sita sulla strada che conduce a San Cesario.

Ad accorgersi di quanto stesse avvenendo i vicini di casa che hanno prontamente allertato i Vigili del Fuoco che, giunti sul posto, hanno dovuto lavorare diverse ore per spegnere il rogo.

A causa dell’incendio, l’abitazione di proprietà del titolare di un bar e in quel momento, ripetiamo, disabitata, è andata totalmente distrutta.

Una volta terminate le operazioni di spegnimento, i Caschi Rossi hanno messo in sicurezza lo stabile e la zona, per poi compiere tutti i rilievi del caso e stabilire con esattezza le cause che hanno generato le fiamme.