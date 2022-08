Nardò: un forte boato, poi le fiamme. Scoppia l’incendio in un vivaio

Mattinata di fuoco in Salento. Poco dopo le 10 di questa mattina, infatti, i Vigili del Fuoco di Narò sono invervenuti presso un vivaio, Linea Verde Salento, dove è scoppiato un grave incendio. Il vivaio, situato presso la strada provinciale che porta a Copertino, è stato completamente ricoperto dalle fiamme.

Dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe trattarsi di un’esplosione: in un primo momento si sarebbe avvertito un forte boato, a cui è seguito una colonna di fumo a segnalare il divampare delle fiamme.

Non sono ancora chiare le cause dell’incendio e solo le indagini potranno chiarire. Per il momento, non sembra imprabile un guasto elettrico, forse dovuto anche alle alte temperature di questa estate.