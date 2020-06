Scoppia un incendio nel vivaio sulla Caprarica-Cavallino, la Protezione Civile evita il peggio

Sono stati momenti di paura quelli vissuti sulla Caprarica-Cavallino nel pomeriggio di ieri. Per cause ancora da chiarire, infatti, presso il vivaio di piante e fiori sito sull’arteria stradale, è scoppiato un grosso incendio, alimentato dal forte vento che soffiava in zona.

Non appena ci si è accorti di quanto stesse avvenendo, sul posto sono prontamente giunti i volontari della Protezione Civile di San Donato che, autorizzati dalla centrale operativa di Bari, si sono prontamente messi all’opera per spegnere e contenere le fiamme.

L’intervento è stato provvidenziale perché ha fatto sì che il rogo non si propagasse maggiormente, causando ulteriori danni.

Ad avere la peggio, sono stati i teloni del vivaio e alcuni mezzi all’interno dello stesso.

Successivamente, sul luogo dei fatti sono arrivati anche i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce, che si sono messi al lavoro anch’essi per domare le lingue di fuoco e i Militari dell’Arma dei Carabinieri.

Una volta terminate le operazioni di spegnimento hanno preso il via le verifiche per stabilire con esattezza le cause che hanno portato all’accadimento. Al momento non si esclude alcuna pista.

I danni sono ancora in fase di quantificazione