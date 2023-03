Fiamme nella notte a Monteroni, va a fuoco una Volkswagen Passat

Non accenna a placarsi il fenomeno di incendi che colpiscono le autovetture nel Salento, l’ultimo in ordine di tempo è avvenuto nella nottata appena trascorsa.

Erano passate da poco le 4.00, quando, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, è stata chiamata a intervenire in Largo Antonio Mocavero a Monteroni, dove, una Volskwagen Passat station wagon, di proprietà di un 63enne del posto, era stata avvolta dalle fiamme.

I Caschi Rossi, giunto sul posto, hanno prontamente domato il rogo, impedendo così che il fuoco si propagasse e creasse ulteriori danni alle vetture parcheggiate nei pressi e alle abitazioni limitrofe.

Una volta terminate le operazioni di spegnimento, hanno messo in sicurezza il mezzo e la zona, per poi compiere tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause che hanno provocato i fatti.

La macchina ha subito gravi danni nella parte anteriore.