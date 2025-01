Distrutta da un incendio una Volvo a Trepuzzi, cause in corso di accertamento

Ancora un incendio a un’autovettura nel Salento.

Nella nottata appena trascorsa, intorno alle ore 03:32, una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco – sede centrale, è intervenuta in via Edificio Scolastico a Trepuzzi, per l’incendio di un’autovettura, parcheggiata nei pressi del civico 37, nel centro abitato e.

L’incendio ha coinvolto un’autovettura Volvo XC40, andata completamente distrutta. Le fiamme hanno inoltre interessato un infisso in legno dell’abitazione prospiciente la strada, che al momento risultava disabitata.

L’intervento dei Caschi Rossi è servito a estinguere il rogo e a limitare ulteriori danni alle strutture adiacenti, scongiurando rischi per la pubblica e privata incolumità.

Le cause sono in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Trepuzzi.