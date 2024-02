Ancora auto in fiamme nel Salento, a fuoco una Volvo a Novoli

Ancora un’autovettura in fiamme nel Salento. Un fenomeno quello degli incendi che colpiscono i mezzi che non accenna minimante a placarsi.

Nella tarda serata di ieri, intorno alle 23.10, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, sono intervenuti in Via Umberto I a Novoli, in quanto una macchina, una Volvo V60, di proprietà di un 55enne, è stata oggetto di un rogo.

Giunti sul posto i Caschi Rossi hanno prontamente domato le fiamme che avevano colpito anche un altro mezzo, una Fiat Punto e il portone di ingresso di un’abitazione.

Una volta terminate le operazioni di spegnimento, gli uomini di “Viale Grassi”, hanno messo in sicurezza la zona e i mezzi, scongiurato ulteriori danni a cose o persone.

Sono in corso le investigazioni per stabilire la natura dell’incendio.