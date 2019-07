Vasto rogo in zona camping San Nicola a Tricase Porto, Vigili del Fuoco riescono a domarlo dopo molte ore. Danni ingenti

Sono state ore di vera e propria apprensione quelle che hanno vissuto i residenti che vivono nei pressi della strada provinciale Tricase Porto-Andrano.

Nella serata appena trascorsa, intorno alle ore 22.00, per cause ancora da chiarire, nelle vicinanze della zona dove insiste il camping San Nicola, si è sviluppato un imponente incendio. le fiamme si sono propagate molto velocemente e si sono potute notare anche da lontano, Sembrerebbe, inoltre, che abbiano interessato bungalow e bagni della struttura.

Non appena dato l’allarme sul posto sono prontamente giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tricase che, arrivati sul luogo dell’incendio, hanno circoscritto la zona e dato il via alle operazioni di spegnimento delle fiamme che sono durate diverse ore.

Il rogo si è propagato in maniera molto celere anche a causa delle forti raffiche di vento che hanno interessato la zona e, ripetiamo, gli abitanti che vivono nelle vicinanze si sono preoccupati non poco per il fatto le lingue di fuoco potessero interessare le loro abitazioni. I danni sono ancora in fase di quantificazione. sono diversi, infatti, gli ettari di terreno colpiti dall’incendio.