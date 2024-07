Vasto incendio a Miggiano, danni a un’azienda di legnami

Un grave incendio ha sconvolto il territorio di Miggiano, a partire dalle 13:40 di ieri. Le fiamme, scatenate da cause ancora da accertare, hanno rapidamente divorato una vasta area di macchia mediterranea e uliveti

Il rogo non si è limitato alla campagna circostante, ma si è esteso all’interno della zona industriale di Miggiano, in via Monti del Sala. Qui, le fiamme hanno avvolto una tettoia in lamiera adibita a deposito di legname, provocando danni a un’azienda che si occupa della lavorazione di profilati in legno per cornici.

Nel suo avanzare, l’incendio ha lambito alcune abitazioni e la linea ferroviaria, Fortunatamente, grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, supportati da quattro squadre di protezione civile, le fiamme sono state contenute prima di provocare danni più gravi.