Inchiesta case popolari: Monosi, Torricelli e Pasqualini finiscono sotto processo

Finiscono sotto processo gli imputati “eccellenti” dell’inchiesta sulle case popolari. Il gup Edoardo D’Ambrosio, al termine dell’udienza preliminare, ha rinviato a giudizi: Attilio Monosi, 48 anni di Lecce; Luca Pasqualini, 47 anni di Lecce; Antonio Torricelli, 74 anni di Lecce (consiglieri dimissionari di Palazzo Carafa, attualmente ai domiciliari), Damiano D’Autilia, 41enne; Nunzia Brandi, 71enne. E ancora gli ex dirigenti comunali Pasquale Gorgoni, 63enne di Lecce e Giuseppe Naccarelli, 49enne di Lecce.

Poi i dirigenti e funzionari dell’ufficio casa: Piera Perulli, 51enne, di Lecce; Paolo Rollo, 60 anni di Lecce (per entrambi è stata confermata dal Riesame, la misura interdettiva per 1 anno); Giovanni Puce, 53enne, originario di Maglie; Sergio De Salvatore, 62enne di Lecce (dirigente ufficio Erp);

I presunti “collettori di voti”: Monia Gaetani, 49enne di Lecce; Vanessa Tornese, 30enne di Lecce; Rosario D’Elia (detto Andrea), 49enne di Lecce.

Gli altri nomi

Tra gli altri indagati (molti sono residenti del Quartiere Stadio): Douglas Durante, 39enne di Lecce; Liliana Guido, 34enne di Lecce; Antonio Briganti, 54enne di Lecce; Luisa Martina, 49enne di Lecce; Barbara Cazzella, 37enne di Lecce; Raffaele Liccardi, 53enne di Lizzanello; Francesca Sansò, 48enne di Lecce; Laura Panzera, 39enne di Lecce; Andrea Mello, 44enne di Lecce.

E ancora Luisa Fracasso, 43enne originaria di Galatina (vigile urbano); Giovanni Bene, 36enne di Lecce; Raffaele Guido, 67enne di Lecce; Angelica Camassa 30enne di Lecce; Cristian Elia, 41enne di Lecce; Salvatore Rizzo, 60 anni di Lecce; Jessica Palazzo, 38 anni di Lecce; Giuseppe Nicoletti, 65 anni di Lecce; Roberta Murra, 40 anni di Lecce; Amedeo Scialpi, 76enne leccese; Stefano Armenta, 58 anni di Lecce; Pergiovanni Miggiano, 67 anni di Lecce; Nicolina Pulimeno, 56enne di Corigliano d’Otranto.

Tutti gli imputati dovranno presentarsi l’8 aprile prossimo dinanzi alla seconda sezione collegiale.

Durante l’udienza si sono costituiti parti civili il comune di Lecce, il Codacons e anche Arca Sud, ex Iacp, oltre ad alcuni degli assegnatari degli alloggi.

Nella giornata di ieri, il commissario prefettizio Ennio Mauro Sodano ha adottato la delibera con cui ha nominato in qualità di difensori di fiducia e procuratori speciali del Comune gli avvocati Anna De Giorgi e Laura Astuto. La richiesta di costituzione di parte civile è stata avanzata oggi in aula. In essa, vengono evidenziati i riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria del Comune ed anche il presunto danno di immagine prodotto dai comportamenti degli imputati.

I riti alternativi

Fissato per il 27 febbraio il giudizio abbreviato per Nicola Pinto, 30enne di Lecce; Umberto Nicoletti, 41nne di Lecce; Andrea Santoro, 27 anni di Lecce; Monica Durante, 40enne di Lecce; Diego Monaco, 41enne di Lecce.

Si discuterà, invece, il 30 aprile l’abbreviato per Sergio Marti, 45 anni di Lecce e Vincenzo Specchia, 65enne di Lecce.

Hanno infine chiesto la messa alla prova: Fabio Freuli, 52enne di Lecce; Ilaria Decimo, 42enne di Lecce; Vincenzo Raho, 54enne di Lecce.

Il collegio difensivo

Il collegio difensivo è composto, tra gli altri, dagli avvocati Giuseppe Corleto, Riccardo Giannuzzi, Umberto Leo, Luigi Covella, Amilcare Tana, Stefano De Francesco, Ivana Quarta, Alberto Paperi, Mario Rossi, Roberto Rella, Mario Ingrosso, Benedetto Scippa, Paolo Cantelmo, Mario Ciardo, Antonio Savoia, Salvatore De Mitri, Viviana Labbruzzo, Silvio Verri, Giuseppe De Luca, Giancarlo Dei Lazzaretti, Giuseppe Presicce, Luigi Corvaglia, Pantaleo Cannoletta, Francesca Conte, Andrea Sambati, Diego De Cillis, Davide Pastore, Alessandro Caprioli, Germana Greco, Francesco De Iaco, Tommaso Donvito, Piero Romano, Carlo Mignone, Fabio Valentini, Giuliana Vetrugno, Stefano Metrangolo.