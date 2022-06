Bimba affidata illegalmente? Sospetti su una compravendita. Procura dei Minori apre un’inchiesta

C’è un’inchiesta della Procura per i minorenni sulla vicenda di una bambina che sarebbe stata partorita per poi essere affidata a un’altra famiglia senza alcuna autorizzazione. Ed emerge anche il sospetto di un atto di compravendita.

Il caso è nelle mani del sostituto procuratore Paola Guglielmi. Intanto nella mattinata di ieri, i genitori biologici della bimba, una coppia di rumeni, assistita dagli avvocati Alvaro Storella e Diego Minafro, è stata sentita in un’aula del Tribunale per i minorenni. Ed hanno motivato il gesto, sostenendo di averla affidata ad un’altra famiglia per poterle garantire un futuro migliore di quello che erano in grado di assicurarle.

I fatti si sarebbero verificati in un paese del Sud Salento. La bambina ha adesso cinque anni ed è stata presa in carico dai servizi sociali ed è stato nominato dal tribunale un curatore speciale.