Maxi inchiesta per corruzione, tra Bari e Lecce. Giudice dispone 7 misure cautelari

Questa mattina, i finanzieri del capoluogo salentino stanno eseguendo l’ordinanza di custodia cautelare del gip Angelo Zizzari, nell’ambito di una maxi inchiesta per presunta corruzione, tra Lecce e Bari.

Disposto il carcere, come richiesto dai pm Alessandro Prontera e Massimiliano Carducci, per l’imprenditore Alfredo Barone, 69 anni, di Biella (ex sindaco di Parabita). Disposti i domiciliari per l’imprenditore Marino Congedo, 82 anni, di Galatina e per Maurizio Laforgia, ingegnere barese (anche per loro i pm avevano chiesto i domiciliari). Invece, nei confronti di Alessandro Delli Noci (per il quale la procura aveva chiesto i domiciliari), il gip non ha riconosciuto la sussistenza delle esigenze cautelari e non ha disposto alcuna misura cautelare. Va detto, che dopo la richiesta di arresto, Delli Noci ha presentato le dimissioni da assessore regionale allo Sviluppo Economico e da consigliere regionale.

Disposta la misura interdittiva per quattro persone. Si tratta di: Italia Santoro, 61 anni, di Lecce, segretari di Barone (per la quale erano stati richiesti gli arresti domiciliari). E poi per: Michele Barba, 49 anni, di Gallipoli; Corrado Congedo, 62 anni, anch’egli leccese; Giovanni Rapanà, 64 anni, leccese.

Ricordiamo che il 10 e 11 giugno si sono svolti gli interrogatori preventivi che hanno riguardato 11 persone.

Gli indagati rispondono a vario titolo delle accuse di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, turbativa e frode di finanziamenti pubblici legati ai Programmi Integrati di Agevolazione (PIA), destinati a supportare gli investimenti delle PMI. Secondo la Procura, tra gli obiettivi dell’associazione, vi erano il consolidamento e l’incremento del potere economico imprenditoriale nell’ambito dell’edilizia residenziale ed il condizionamento dell’azione amministrativa dei comuni di Lecce, Surbo e Gallipoli e della Regione Puglia. Tra i progetti finiti sotto la lente della Procura compaiono quelli co-finanziati dalla Regione Puglia, nell’ambito del “Pia Turismo”, come “Stimmatine” e “Santa Lucia”.