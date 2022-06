Inchiesta della Procura di Potenza: 9 indagati per presunti incarichi pilotati. Raffica di perquisizioni in Salento

C’è un’inchiesta della Procura di Potenza che vede indagati un giudice, quattro avvocati, tre commercialisti ed una cancelliera. Nella mattinata di oggi, c’è stata una raffica di perquisizioni in Salento da parte del Nucleo di polizia tributaria del comando provinciale di Lecce della Guardia di Finanza.

Gli indagati, i cui nomi compaiono nel decreto di perquisizione, sono: il giudice P. E., 55 anni di Lecce. E poi gli avvocati: A. R., 52 anni, originario di Galatina; G. P., 53 anni di Lecce; A. C., 58 anni di Lecce; R. P., 55 anni di Monopoli (assessore comunale). I commercialisti: M. P., 56 anni di Nardò; G. E., 57enne leccese; E. L., 53enne di Gallipoli. Infine, G. D. M., 64 anni di Lecce (assistente giudiziario del giudice).

Tra le ipotesi di reato contestate al giudice e a due avvocati, c’è la tentata concussione. In base al teorema accusatorio, il giudice, assegnatario di una procedura per il controllo giudiziario di un’azienda, avrebbe costretto gli amministratori a nominare un avvocato come coadiuvatore. Sempre in base a quanto sostenuto dall’accusa, il compenso dell’avvocato, sarebbe stato poi spartito con un altro legale.

Gli indagati rispondono a vario titolo anche di turbativa d’asta e corruzione.

Tali accuse, dovranno essere attentamente vagliate e verificate nel corso delle indagini.